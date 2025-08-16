阪神の岡田彰布球団オーナー付顧問が１６日、ＭＢＳ「せやねん！」に生出演し、監督を務めていた昨シーズン中、夫人の出産に立ち会いたいという石井大智投手の願いを聞き入れ、ベンチ入りメンバーに名前は入れつつも、実は試合中に不在だった日があったことを明かした。「知らなかったでしょ？石井が出産に立ち会いたいと言うのでね。内緒でね。『こっちでうまいことやっとくから行って来い！』って。休ませるような感じで、う