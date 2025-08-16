俳優石原良純（63）が15日、テレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜午後6時50分）に出演。今年6月、「金沢百万石まつり」に石川・金沢市で前田利家公に扮（ふん）して市中約3キロを約41万人の大観衆の中、3時間にわたって武者行列で白馬に乗っていたと話した。武者行列の途中でのVTRが流れ、スタッフに語り掛けられた石原は「気持ちいいよ、みんなに応援されて」と答えた。金沢市民のもてなしついては「温かく迎えてくれてね、楽