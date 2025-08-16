 降伏か、本土決戦か。8・15を巡る攻防が始まる──。半藤一利の大ベストセラーを、漫画界のレジェンド、星野之宣が新解釈でコミカライズ。運命の24時間を描いた不朽の名作を、戦後80年を記念して短期集中連載します。(8/1〜16 毎日11時更新)【マンガ】「日本のいちばん長い日」第1話(前編)を読む終戦の詔書が天皇に届けられ、無事玉璽が押された。一方、皇居占拠を企てる畑中、椎崎らは近衛兵を動員するため、芳賀連隊長