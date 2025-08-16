ヴィッセル神戸は15日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)2025-26で着用するユニフォームのデザインを発表した。同日からJリーグオンラインストア店で販売がスタートしている。今季ACLEのユニフォームは、フィールドプレーヤー1stにクリムゾンレッド、フィールドプレーヤー2ndに白、GK1stに緑、GK2ndに水色を採用。いずれもシンプルなデザインで襟付きとなっている。クラブが公式インスタグラム(@visselkobe)や公式X(旧