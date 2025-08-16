Ｆ１レッドブルの姉妹チーム、レーシングブルズのピーター・バイエル最高経営責任者（ＣＥＯ）は新鋭アイザック・ハジャール（フランス）を来季も残留させる意向を示した。今季低迷するレッドブルは７戦連続ポイントなしとチームワースト記録を更新中の角田裕毅に代わって、来季にレーシングブルズで結果を出しているルーキーのアイザック・ハジャール（フランス）を抜てきする見込みだ。アドバイザーのヘルムート・マルコ博士