◆第１０４回ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１７日、ドーヴィル競馬場・直線芝１６００メートル）初めての海外遠征に挑むゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）が現地時間８月１５日、シャンティイ調教場の坂路を約６ハロン単走で駆け上がって調整した。８番ゲート（馬番５）に決まり、岩田望来騎手は「外側の方が良いと思っていたので、良い枠だと思います。（新谷）調教師とも話をして、当