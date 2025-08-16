◆第１０４回ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１７日、ドーヴィル競馬場・直線芝１６００メートル）今年のヴィクトリアマイルの覇者で、３度目の海外遠征に挑むアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）が現地時間８月１５日、シャンティイ調教場の坂路をキャンターで２本駆け上がって調整した。枠順は２番ゲート（馬番９）に決まり、黒岩調教師は「そこまで枠順の傾向は強くないと思っているので