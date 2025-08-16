「ナショナルズ２−６フィリーズ」（１５日、ワシントン）フィリーズの主砲、カイル・シュワバーが「２番・指名打者」で出場し、七回、４３号勝ち越し３ランを放った。２−２の七回２死一、二塁。相手左腕の甘く入ったスライダーをとらえて打球が右中間スタンドに吸い込まれた。シュワバーの本塁打は１１日・レッズ戦以来で４試合ぶり。１本差で追っていたドジャース・大谷翔平にこの時点で並んだ。シュワバーはこの日、