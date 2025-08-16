柔道女子５２キロ級の東京五輪金メダリストでパリ五輪にも出場した阿部詩がディズニーランドを楽しむ様子を投稿した。阿部は１６日までに更新したインスタグラムに「大雨Ｄｉｓｎｅｙ」と傘、ハート、炎の絵文字をまじえて投稿。レインコートを着用した姿やサングラスをかけ、キャラクターのカチューシャをつけたショットなど雨の日でも楽しむ様子を披露した。この投稿には多数のいいねがつけられている。