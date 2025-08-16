参院選で14議席を獲得し、大きな存在感を示した参政党。しかし、昭和史研究家の保阪正康氏は、参政党や代表である神谷宗幣氏に対して、「歴史」を踏まえたうえで大きな違和感を覚えているという。【画像】昭和史研究家の保阪正康氏◆◆◆戦後民主主義の理念を知らない「国家主義的右派政党」としての参政党の目新しさはどこにあるのだろうか。その内実はこの後、考えていきたいが、その目新しさとは、戦後民主主義の理念を知らない