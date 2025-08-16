秋田市の南消防署で、リチウムイオン電池が使用された製品の扱いについての実験が行われた。夏に活躍するハンディーファンやモバイルバッテリーは、使用方法を誤ると発火の危険がある。リチウムイオン電池の廃棄による火事も増加傾向にあり、同署は扱いについて注意を呼びかけている。わずか数分で…破損でリチウム電池が発火秋田市の消防署で行われた実験で、夏に欠かせないアイテムが発火する様子が撮影された。正しく使わないと