今日16日の23時頃から明日17日の1時頃にかけて、月がおうし座のプレアデス星団を隠す「プレアデス星団食」が観察できます。東北から九州、沖縄にかけては晴れて星空を見られる所が多くなるでしょう。「プレアデス星団食」今日16日の23時頃から明日17日の1時頃にかけて、「プレアデス星団食」が起こります。「プレアデス星団食」とは、地球から見てプレアデス星団(和名で「すばる」)が月に隠される現象です。星団の星々が次々に隠れ