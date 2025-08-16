YouTuberの中でも、過激な動画で再生回数を稼ぐ人々は「炎上系」と呼ばれる。中でも痴漢や盗撮などをしたとみられる一般人を、問い詰めたり取り押さえたりする“私人逮捕系YouTuber”は特に賛否両論が激しいジャンルだ。【変わりすぎ!!】特殊詐欺グループのリーダー→私人逮捕系YouTuberになったフナイム氏の変化を写真で見るいったい彼らはなぜ、わざわざ物議をかもす動画を配信し続けるのか。特殊詐欺グループのリーダーとし