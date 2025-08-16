阪神の長坂拳弥捕手（31）が16日、東京ドームで行われた1軍の試合前練習に合流した。9日ヤクルト戦（京セラドーム）前の練習中に三塁ベース付近で走塁練習をしていたところ、左翼からの送球が後頭部に直撃。その場でうずくまり、数分後に自ら立ち上がってトレーナーとともにベンチ裏へと引き下がっていた。翌9日には脳しんとう特例措置の対象として、出場登録を抹消されていた。