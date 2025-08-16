〈「家族もお金も全部失った」特殊詐欺で懲役5年→出所した男性（44）が“私人逮捕系YouTuber”になったワケ〉から続く痴漢や盗撮などをしたとみられる一般人を問い詰めたり取り押さえたりする“私人逮捕系YouTuber”として活動するフナイム氏（44）。かつては特殊詐欺グループのリーダーとして活動し、最大で2000万円ほどの月収を稼いでいたという。【貫禄ありすぎ…】特殊詐欺リーダーだったころのフナイム氏を写真で見るそ