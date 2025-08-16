MTもあるハイパフォーマンスモデル！2025年8月6日、レクサスは「LBX MORIZO RR」の新たな特別仕様車「オリジナルエディション」を発表しました。LBX MORIZO RRは、コンパクトSUV「LBX」をベースに開発されたハイパフォーマンスモデルです。【画像】超カッコいい！ レクサス新「“5人乗り”スポーツカー」を画像で見る（63枚）愛称が「モリゾウ」であるマスタードライバーの豊田章男会長とレーシングドライバーが共同で走行性