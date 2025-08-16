時間を要しながら“結果”を追い求める角田(C)Getty Images3月に迎えた今季のF1開幕以降、レッドブルは、ドライバー入れ替えや指揮官の更迭など、チーム内で様々な動きをみせてきた。まさに抜本的な見直しが図られる中で、第3戦日本GPから加入した角田裕毅も苦心が続いている。【動画】表彰台で酒をグビグビと飲み続ける…フェルスタッペンの行動を見る急転直下の昇格を果たして以来、角田はとにかく“結果”が出ない。参戦し