気象台は、午前11時23分に、大雨警報（浸水害）を八潮市、三郷市、吉川市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・八潮市、三郷市、吉川市に発表 16日11:23時点南部では、16日昼過ぎまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■八潮市□大雨警報【発表】・浸水16日昼過ぎにかけて警戒1時間最大雨量30mm■三郷市□大雨警報【発表】・浸水16日昼過ぎにかけて警戒3時間最大雨量