◇ア・リーグエンゼルス―アスレチックス（2025年8月15日サクラメント）エンゼルスの菊池雄星投手（34）が15日（日本時間16日）、敵地でのアスレチックス戦に先発。初回に先頭打者アーチを浴びる立ち上がりとなった。初回、相手先頭打者・ランゲリアーズに1ボール2ストライクから4球目、外角直球を投じたが、中堅右に先頭打者アーチを被弾。いきなり失点する立ち上がりとなった。その後、2死から安打と失策で一、二塁