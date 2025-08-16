友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は友だちと連絡が取れなくなったことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は東京の大学に通う大学生です。高校の友だち・栞は神戸の大学へ進学し、離れ離れになりました。ある日主人公は栞に連絡をしますが、既読も返信もありません。彼女に一体なにがあ