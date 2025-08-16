女優キム・ミンギョンさんがこの世を去って4年が経った。【写真】『オクニョ』ヒロインが大胆イメチェン2021年8月16日、キム・ミンギョンさんが亡くなった。享年60歳。死因は明らかにされていない。突然亡くなった彼女は、当時韓国で公開を控えていた映画『ボストン1947』『スピリットウォーカー』が遺作となった。1960年9月27日生まれのキム・ミンギョンさんは、1979年に劇団新協の団員として演技を始め、1981年には「大韓民国演