【ロサンゼルス＝後藤香代】米南部ルイジアナ州の連邦大陪審は１５日、州最大都市ニューオーリンズのラトーヤ・カントレル市長（５３）と、不倫関係にあった市警の元警官（５２）の２人を通信詐欺罪などで起訴した。起訴状によると、カントレル氏は２０２１〜２４年、自身の警護を担当していた元警官とのデート中に元警官が勤務していたかのように装い、市から不正に給与や旅費を得た罪などに問われている。カントレル氏は１８