米ＦＯＸニュースのインタビューに応じるトランプ氏/FOX（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１５日夜、アラスカでの米ロ首脳会談後にＦＯＸニュースのインタビューに応じ、停戦交渉の責任はウクライナのゼレンスキー大統領にあるとの認識を示した。ゼレンスキー氏とロシアのプーチン大統領の会談が近く設定されるだろうとの見通しも示した。トランプ氏はインタビューで、「合意をまとめられるかどうかは今や、ゼレンスキー氏次第だ」と発