きょう 16 日 (土) は、全国的に広く晴れ、猛暑となる見込みです。最高気温が35℃以上に達する地域も多くあるでしょう。ただ、大気の状態は不安定であるため、突然の激しい雨や雷には注意が必要です。山沿いや内陸部にお住まいの方だけでなく、都市部であっても、こまめに最新の降水状況を確認するのが良いでしょう。あす 17 日 (日) も九州から関東では同じような天気が続きます。猛暑と局地的な雨や雷に注意しましょう。一方、東