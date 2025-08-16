祖父母が「孫のために」と塾代や学費を援助してくれるのは、とてもありがたいことです。しかし、「年間100万円を超えそう」となると、気になるのが贈与税。 「善意なのに税金がかかるの？ 」「いくらまでなら大丈夫？ 」と不安を感じる方も多いでしょう。 この記事では、教育支援と贈与税の関係について、非課税で受け取るための方法や注意点をわかりやすく解説します。安心して支援を受けるために、ぜひ参考にしてくだ