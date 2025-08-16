「106億円を熔かした男」こと、大王製紙の社長と会長を務め、カジノに自社の資金をつぎ込んで実刑判決を受けた東大法学部卒の井川意高（もとたか）氏（60）が16日、X（旧ツイッター）を更新。一部ユーザーの声に対し、痛烈な表現で反論した。井川氏はXで、ホリエモンこと実業家堀江貴文氏のポストに端を発した中国などにおけるキャッシュレス推進問題について、香港の知人の証言などを投稿。そしてその知人の言葉として井川氏は「