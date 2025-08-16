SONICMANIAにサプライズ登場した宇多田ヒカル（撮影＝岸田哲平） 宇多田ヒカルが15日、SONICMANIAにサプライズゲスト出演した。 8月15日に開催されたSONICMANIAのfloating pointsのステージで国内フェス参加。8th アルバム「BADモード」に収録されている楽曲「Somewhere Near Marseilles ―マルセイユ辺りー」を披露し会場に集まった約1万人のオーディエンスを沸かせた。 宇多田ヒカルとfloating points は2022年“