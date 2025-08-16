ＪＲＡは８月１６日、クリストフ・ルメール騎手＝栗東・フリー＝の海外騎乗成績を発表した。１４日はフランスのドーヴィル競馬場で一般レース２鞍に騎乗。２Ｒ・芝直線１４００メートルはサグルモルで１２頭立て９着、３Ｒ・芝直線１４００メートルはファミリーシークレットで１５頭立て３着だった。１５日は同国のクレールフォンテーヌ競馬場で一般レース１鞍に騎乗。３Ｒ・芝２４００メートルでイッコに騎乗し１６頭立ての