◆米大リーグアストロズ―オリオールズ（１５日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）オリオールズの２６歳の新人ブランドン・ヤング投手が１５日（日本時間１６日）、敵地のアストロズ戦で８回２死までパーフェクトの快投。しかし、２４人目の打者ウリアスの投手左への打球を素手で捕ったまでは良かったが、慌てて一塁悪送球。記録は安打と悪送球となったが、タイミング的は一塁でアウトに出来ただけに惜しかった。