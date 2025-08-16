◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場）＝８月１６日、札幌競馬場８歳馬のアラタ（牡８歳、美浦・和田勇介厩舎、父キングカメハメハ）は１５日に函館から札幌競馬場に移動し、前日は角馬場を６周する最終調整を終えた。前走の天皇賞・春１５着後はさすがに疲れていたが、状態面が持ち直したことから北の大一番への参戦を決断した。「体は柔らかいし、状態は申し分ありません。８歳でも、乗った感じは若いです。消