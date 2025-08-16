あなたは読めますか？突然ですが、「御御御付」という漢字読めますか？普段から口にしているものですが、漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「おみおつけ」でした！「おみおつけ」とは、味噌汁の女房言葉（にょうぼうことば）で、具の入った汁物を意味します。「御」が3つも重なっているのには理由があります。「御」は丁寧な言葉遣いをする際につける接頭語ですが、おみおつけの場合は、