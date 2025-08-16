あなたは読めますか？突然ですが、「好事家」という漢字読めますか？「好きこそものの上手なれ」ということわざがありますが、まさにそれを表す言葉かもしれません。気になる正解は……「こうずか」でした！「好事家」とは、物事を面白がったり、風変わりな趣味を持っていたりする人を指す言葉です。特に、珍しいものや趣味性の高いものを好んで集めたり、探求したりする人に対して使われます。「骨董品の好事家」や「珍しい植物の