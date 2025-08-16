真田の城と信州最古の名湯相変わらず訪れる人が多い各地の城。夏休みは遠方まで足を延ばす絶好のチャンスですが、昨今の夏はいかんせん暑くて――。でも、歩いたあと温泉に浸って汗を流せるなら、話は別ではないでしょうか。暑い夏にも訪れやすく、しかも温泉と併せて楽しめる、とっておきの城を紹介しましょう。【写真で見る】盛夏の散策にぴったり…湯と楽しめる「城」7選第7位は上田城（長野県上田市）。真田昌幸が築き、徳