MLBナ・リーグの西地区でパドレスと首位争いをしているドジャースは、8月13日（日本時間14日）にエンゼルス戦に逆転負けを喫して4連敗。4月28日以来守り続けてきた首位の座をパドレスに明け渡した。【写真】批判的なコメントが目立つようになったデーブ・ロバーツ監督。他、エンゼルス戦の５回途中で降板するドジャースの大谷翔平連敗中でも大谷翔平は4試合連続本塁打を放つなど打撃好調だが、デーブ・ロバーツ監督の批判的な