◇インターリーグマリナーズ11―9メッツ（2025年8月15日ニューヨーク）マリナーズのカル・ローリー捕手（28）が15日（日本時間16日）、敵地でのメッツ戦に「2番・捕手」で先発出場。3回の第2打席で4試合ぶりとなる46号本塁打を放った。2―3の3回無死一塁で相手先発・マナイアの内角直球を振り抜くと、高々と上がった打球は左翼中段席まで伸び、逆転の46号2ランとなった。本塁打は10日のレイズ戦で放って以来、4試合ぶ