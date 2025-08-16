阪神の岡田彰布球団オーナー付顧問が１６日、ＭＢＳ「せやねん！」に生出演し、阪神の優勝する可能性について「１２０％大丈夫」の札を挙げ、「（大逆転された）２００８年の時は巨人が追い上げてくるのは分かってたんですけど、（北京）オリンピックがあったんですよ。でも、今年はほかに追い上げてくるチームがないんですよ」とし、阪神の２年ぶりのリーグ制覇に太鼓判を押した。その上で今年は「３位が５割以下でクライマッ