岐阜県美濃市では、全国でも珍しい川に潜る「リバーダイビング」が体験できます。透明度抜群の水中では、国の特別天然記念物・オオサンショウウオや川魚たちとの出会いも待っています。 ■全国でも珍しい「リバーダイビング」屈指の暑い場所で体験 清流・長良川が流れる美濃市は、全国の暑さランキングの上位の常連ですが、ジメジメとした暑さを吹き飛ばす“ひんやり体験”ができます。とても珍しい、海