昨年2月に開催した日韓共同の歌姫オーディション番組「トロット・ガールズ・ジャパン」で初代女王に輝いた福田未来（31）が本格ソロ活動をスタートさせた。ドイツのオッフェンバッハ・アム・マインで15日（現地時間）にスタートした芸能イベント祭「マイン祭り」（17日まで）に初参加。「青い珊瑚礁」「ルビーの指環」「上を向いて歩こう」「プラスティック・ラブ」「真夏の果実」「真夜中のドア」などのカバー曲やオリジナル曲を