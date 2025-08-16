À¤³¦4Âç²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖLollapalooza Brrlin¡Ê¥í¥é¥Ñ¥ë¡¼¥¶¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î7·î12Æü¤ÎÉñÂæ¤Ç¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢55Ê¬´Ö¤ÎÉñÂæ¤òÂçÀ¹¶·¤Ç½ª¤¨¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£´Ú¹ñ¸ø±ÄÊüÁ÷KBS2¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ë¡¢IVE¥á¥ó¥Ð¡¼GAEUL¡Ê¥¬¥¦¥ë¡Ë¡¢REI¡Ê¥ì¥¤¡Ë¡¢LIZ¡Ê¥ê¥º¡Ë¡¢LEESEO¡Ê¥¤¥½¡Ë¤¬½Ð±é¤·¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï17ÆüÍ¼Êý¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Í½¹ðÊÔ¤Ç°ìÉôÆâÍÆ