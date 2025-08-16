◇セ・リーグ巨人―阪神（2025年8月16日東京D）巨人は、16日の阪神戦（東京ドーム）を6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催。試合前には、巨人ナインが特製Tシャツとキャップを着用して練習した。「FOR3VER」のロゴが入ったもので、「E」が長嶋さんの永久欠番「3」となっている。キャップのつばの裏には、「Mr.Giants 1936-2025」の刺しゅうも入っている。試合では巨人の全員が、長