阪神の岡田彰布球団オーナー付顧問が１６日、ＭＢＳ「せやねん！」に生出演し、ドジャース・大谷翔平投手の活躍について問われると、「別格ですね」と即答。続けて「もう見てないですね」と話すと、スタジオは爆笑に包まれた。トミーズの雅から大谷のパワーの源について聞かれた際には「体つきも違うし」とし、続けて「日本の選手がマネしようとしてますけど、マネしない方がいいですよ。（体つきの違いもあって）参考にならな