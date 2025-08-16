【アンカレジ共同】トランプ米大統領は15日、米ロ首脳会談後のFOXニュースとのインタビューで、ロシアとの停戦に向けた合意に応じるようウクライナのゼレンスキー大統領に促した。「ロシアと合意できるかどうかはゼレンスキー氏次第だ」とし「取引に応じるべきだ」と呼びかけた。トランプ氏は、米ロ両国が頭越しに停戦条件を決めることを懸念するウクライナや欧州に配慮したとみられる。ロシアとウクライナの首脳会談も今後調