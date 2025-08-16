「全国高校野球選手権・３回戦、日大三９−４高川学園」（１６日、甲子園球場）日大三が序盤から猛攻で圧倒し、２０１８年以来の夏８強入りを大会一番乗りで果たした。１５安打９得点。自慢の強力打線で相手をねじ伏せたように見えるが、三木監督は「近藤がとらえられていたんで、どうなるかっていうのはあった。なんとか二回、三回から粘りの投球をしてくれたので、打線がそれにつられて頑張ってくれた」。先発で１０安打を