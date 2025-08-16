ガールズグループILLIT（アイリット）が、米アイドルでカナダ出身のSophie Powers（ソフィー・パワーズ）の舞台に特別ゲスト出演した。15日にソウル郊外の京畿道果川市（キョンギド・クァチョンシ）のソウル大公園駐車広場で開かれた「OUF2025」フェスティバルのソフィー・パワーズの舞台にスペシャルゲストで参加した。韓国メディアが報じた。ILLITは、1日に発表した「jellyous（Feat．Sophie Powers）」が縁となり、今回の舞台に