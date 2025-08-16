「ミスタープロ野球」長嶋茂雄さん（享年89）が亡くなってから約2カ月。きょう東京ドームで行われる巨人阪神戦は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催される。イースタンリーグの西武戦も同様だ。監督、コーチ、選手は、背番号3のユニフォームを着用して試合に臨むという。【写真を見る】土地だけで7億円！田園調布に立つ長嶋さんの大邸宅野球界では英雄として思慕と敬愛を集め、輝かしい生涯を送ったかに見えたミスタ