◆米大リーグドジャース―パドレス（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）パドレスのＭ・シルト監督（５７）が１５日（日本時間１６日）、ナ・リーグ西地区首位攻防戦の試合前に報道陣の取材に応じた。最近１７試合で１４勝３敗と快進撃を続けるパドレスは７月３日（同４日）時点で最大「９」あったドジャースとのゲーム差を逆転し、今月１３日（同１４日）に首位奪取。１ゲーム差をつけた状態で今