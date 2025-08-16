◆第１０４回ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１７日・ドーヴィル競馬場、直線芝１６００メートル）ＪＲＡ海外馬券発売対象レースで、日本からはアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）とゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）が出走するジャックルマロワ賞で有力視されていた英国馬ロザリオン（牡４歳、リチャード・ハノン厩舎、父ブルーポイント）が回避すること