◆米大リーグレッズ８―１０ブルワーズ（１５日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）ブルワーズが１５日（日本時間１６日）、レッズに逆転勝ちし、１９８７年の球団記録に並ぶ１３連勝を達成した。負傷者リストから復帰した怪物ルーキー、Ｊ・ミジオロウスキーが１回１／３で５失点しＫＯ。２回を終え１―８とされ、連勝ストップが決定的かと思われたが、絶好調の打線の前には関係なかった。２回