»¥ËÚµ­Ç°¤Î»°Ï¢Ã±ÅªÃæÀï½Ñ¡Ú¼´ÇÏ¡¦Áê¼êÇÏ¤ÎÁÀ¤¤Êý¡Û 18Ç¯°Ê¹ß¡¢②③¿Íµ¤¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬Ï¢ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼´¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤ò£±Æ¬¼´¥Þ¥ë¥Á¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£ ¼è¼Î¤¬Çº¤Þ¤·¤¤①¿Íµ¤¤Ï¥Îー¥¶¥ó¥Õ¥¡ー¥àÀ¸»ºÇÏ¤Ê¤é¡Î0¡¦2¡¦2¡¦1¡Ï¤È£²¡¦£³ÃåÉÕ¤±¤ÇÇã¤¨¤ë¡£ Áê¼ê¤Ë¤Ï¹ñÆâ£ÇⅠÁÈ¤ÎÂ¾¡¢¡Î1¡¦1¡¦1¡¦10¡Ï¤Î³¤³°£ÇⅠÁÈ¤ÏÅöÆü①～④¿Íµ¤¤Ê¤é¡Î1¡¦1¡¦1¡¦4¡Ï¤Ê¤Î¤Ç¥Þー¥¯¤¹¤ë¡£ Æâ