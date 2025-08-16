Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。デスクワーカーなら、PCはたいてい荷物の常連。そうなるともはや、運び方も働き方のうちです。リュックは強い味方ではあるものの、通勤電車では周囲に小さな迷惑を振りまきがちですし、休日の装いに合わせると「仕事の名残」が背中に残るのも気になりますよね。そんななか、PC持ち運び用バッ